Херсонский суд не удовлетворил Богословскую

Суворовский районный суд Херсона не удовлетворил иск партии «Вече» о пересчете голосов на отдельных участках территориального избирательного округа №184.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председателя окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №184 Аркадий ПЕКЕЛИС.

По его словам, представители партии «Вече» подали два судебных иска в Суворовский районный суд Херсона на членов участковых избирательных комиссий №104 и №130, которые, по свидетельству наблюдателей от партии «Вече», нарушали закон, перерывая итоговое заседание УИК, фальсифицировали результаты выборов и препятствовали действиям наблюдателей от партии «Вече».

А.ПЕКЕЛИС отметил, что партия «Вече» требовала признать действия членов УИК неправомерными и провести повторный пересчет голосов, но суд не удовлетворил эту жалобу и отклонил требования истца.

«Это все отвлекает нас от основной работы. По моему мнению, партии, ведущие эту массово-агитационную работу (о пересчете голосов – УНИАН), по-видимому что-то не доделали сами, потому что у нас речь не идет о том, что можно зарабатывать голоса. Можно ошибиться на единицу, но чтобы это было массово – этого нет. Мы делали все с представителями партий и блоков и с наблюдателями», - добавил он.

А.ПЕКЕЛИС сказал, что в марте партия «Вече» сменила более сорока своих членов в участковых избирательных комиссиях. По его мнению, сейчас делают заявления о фальсификациях и требуют пересчета голосов те политики, которые очень хотели попасть в Верховную Раду, но они не попали. Он подчеркнул, что по 184-му территориальному избирательному округу на парламентских выборах партия «Вече» набрала 4,1%. За нее проголосовали 6 тыс. 662 избирателя.

Справка УНИАН. В Херсонской области действуют пять территориальных избирательных округов. Больше всего избирателей - 284 тысячи - зарегистрировано в 184-м территориальном избирательном округе, куда входят Суворовский, Комсомольский, Днепровский районы Херсона. Здесь работали 153 избирательных участка.