Яценюк обещает на свои деньги построить стеллу погибшим шахтерам

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обещает за собственные средства построить в городе Червонограде Львовской области стеллу за погибшими шахтерами. Об этом он заявил сегодня в Червонограде во время празднования Дня шахтера.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК отметил, что эта стелла должна была быть построена уже давно. При этом он выразил надежду, что через полгода в Червоноград появится соответствующее сооружение.