Порошенко предложил волонтеру Ульяне Супрун стать замглавы Минздрава

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко поздравил Супрун с годовщиной получения украинского гражданства и предложил работать над улучшением системы здравоохранения в министерстве. «Ситуация в здравоохранении сегодня достигает уровня защиты национальной безопасности», - подчеркнул президент. Глава государства заявил, что обратился к правительству с просьбой назначить ее на должность заместителя министра здравоохранения.

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«Очень рассчитываю на Вас. Раньше мы с Вами уделили внимание военной медицине, и наши воины получили обеспечения лекарствами, аптечками, услугами медиков. Но сейчас задача амбициознее», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что первоочередной целью является разработка и утверждение стратегии реформирования отрасли здравоохранения. Глава государства обратился с просьбой к Супрун за короткий срок совместными усилиями вместе с Правительством и Верховной Радой подготовить предложения и вынести их на рассмотрение общества. Президент сообщил, что проект стратегии реформирования отрасли здравоохранения будет рассмотрен на заседании СНБО.

Главным вызовом глава государства назвал коррупцию в системе здравоохранения. «Всегда отрасль была символом коррупции: в фармакологии, медицинских услугах, в закупке медицинского оборудования и строительстве новых больниц. Прозрачная и эффективная экспертиза вызовет доверие людей», - подчеркнул президент.

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В свою очередь, Супрун отметила: «Если есть политическая воля, тогда все получится. С вашей поддержкой, думаю, мы сможем преодолеть многие проблемы». Она согласилась с необходимостью быстрой разработки и утверждения стратегии реформы здравоохранения и презентации ее гражданам, чтобы «они поняли, почему система меняется и не боялись перемен», подчеркивается в сообщении.