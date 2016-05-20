Гройсман не видит проблемы в отсутствии министра здравоохранения

Об этом он заявил на ток-шоу "Право на власть", добавив, что сейчас в отрасли медицины есть более насущные проблемы, передает ТСН.

Так, глава правительства считает, что исполняющий обязанности главы Минздрава Виктор Шафранский в состоянии справиться с руководством отраслью здравоохранения, который имеет все полномочия.

"Как показал опыт предыдущих лет наличие министра не гарантирует решения проблем", - сказал Гройсман.

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При этом, чиновник отметил, что сейчас есть четкий план того, что должно сделать правительство.

В частности, по словам главы Кабмина, самое главное – это демонополизировать закупку лекарств. Ведь, за границей они стоят дешевле, чем в Украине.

При этом, премьер также подчеркнул, что в Украине существует ряд препятствий для ввоза в страну качественных лекарств.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада приняла постановление о рекомендациях парламентских слушаний на тему "О реформе здравоохранения в Украине". Согласно постановлению, участники парламентских слушаний рекомендуют признать работу Министерства здравоохранения Украины относительно организационно-законодательного обеспечения реформирования сферы здравоохранения неудовлетворительной.