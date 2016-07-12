Адвокат: Василишина до сих пор не выпустили из-под стражи, хотя залог был внесен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил распорядитель суда до начала судебного заседания.

Он сказал, что вероятно судебное заседание состоится завтра.

В свою очередь в комментарии журналистам по телефону адвокат Василишина Николай Шупеня отметил, что его подзащитного по неизвестным причинам до сих пор не выпустили из-под стражи, хотя залог был внесен и соответствующие документы в подтверждение этого были переданы компетентным органам.

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Напомним, накануне Днепровский районный суд Киева перенес на сегодня заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об отстранении Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. Во время обыска у них было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.

8 июля Кабинет министров отстранил Василишина от должности заместителя министра здравоохранения. Того же дня Днепровский райсуд применил к Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 856 грн.

11 июля УНИАН в Управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщили, что за него внесли залог.