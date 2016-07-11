Суд перенес рассмотрение вопроса об увольнении из Минздрава "супервзяточника" Василишина
Днепровский районный суд Киева перенес на завтра заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об отстранении от должности заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина, которой подозревается во взяточничестве.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Судебное заседание перенесено на завтра на 16.00 через заявление стороны защиты Василишина об отводе судьи", - сказала Максимец.
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Она пояснила, что адвокаты подозреваемого просили суд освободить их подзащитного из-под стражи в связи с внесением за него залога, но судья подчеркивал, что это не является предметом сегодняшнего судебного разбирательства, за что ему был заявлен отвод.
Как сообщалось, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве.
Во время обыска у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее.
8 июля Кабинет министров отстранил Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.
Того же дня Днепровский райсуд применил к Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 856 грн.
Сегодня, 11 июля, стало известно, что залог за Василишина внесен.