Президент Украины хочет услышать четкие сигналы от ЕС и НАТО

Президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСЬКИЙ надеются, что Европейский Союз на своем внеочередном саммите 1 сентября даст оценку ситуации вокруг российско-грузинского конфликта и определит возможные пути ее урегулирования. На этом они акцентировали во время телефонного разговора, состоявшегося в субботу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, собеседники обменялись мнениями относительно ситуации и возможных мероприятий с целью обеспечения территориальной целостности Грузии.

Стороны также обсудили вопрос двустороннего сотрудничества, европейской и евроатлантической интеграции Украины. В.ЮЩЕНКО отметил, что в условиях дисбаланса системы коллективной безопасности Украине особенно нужны четкие сигналы о перспективах сотрудничества с ЕС и НАТО.

Глава государства подчеркнул, что двенадцатый Саммит Украина - ЕС, который состоится в Эвиане (Франция) 9 сентября, будет иметь в этом контексте особое значение.