Журналист перехитрил расхваленную Яценюком систему «Рада»

Модернизированная система голосования «Рада» в парламенте начнет работать через две-три недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что 2 сентября, в день открытия третьей сессии, депутаты будут голосовать так же, как и раньше. Нововведение в системе «Рада» еще не будет работать, поскольку оно не прошло сертификацию. По словам спикера, для сертификации модернизированной системы необходимо 2-3 недели. При этом он отметил, что не хочет использовать несертифицированную систему, поскольку потом на этот счет от народных депутатов могут звучать разные обвинения.

А.ЯЦЕНЮК отметил, благодаря модернизированной системе в соответствии с требованиями Конституции каждый народный депутат Украины будет голосовать лично.

«Меня никто никогда не убедит, почему учитель в Крыму должен выходить на работу, врач в Донецке должен выходить на работу, работник торговли во Львове должен выходить на работу, а народный депутат в Киеве не приходит на работу», - сказал он.

По словам председателя ВР, для внедрения модернизированной системы «Рада» не нужны никакие решения парламента.

Он сообщил, что на модернизацию системы голосования потрачено 461 тыс. грн. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что ему удалось выторговать 20% от суммы, которую хотели получить разработчики модернизированной системы. По его словам, средства на модернизацию системы были взяты из сэкономленных средств, предусмотренных для председателя ВР на чартерные рейсы. А.ЯЦЕНЮК отметил, что на эти потребности предусматривается 3 млн. грн., а он потратил лишь «ноль целых ноль десятых гривен».

Вместе с тем, по словам А.ЯЦЕНЮКА, он осознает, что проблемы в парламенте невозможно решить технически, поскольку их нужно решать политически. Однако спикер отметил, что модернизированная система голосования все-таки позволит исправить ситуацию, когда одни народные депутаты голосовали за других.

А.ЯЦЕНЮК вместе с техническими работниками парламента и разработчиками системы «Рада» продемонстрировал журналистам работу модернизированной системы. На каждом пульте для голосования установлен сенсорный датчик. Для того, чтобы проголосовать, народный депутат должен зафиксировать палец на этом датчике, а другой рукой голосовать с помощью одной из кнопок “за”, “против”, “воздержался”.

Во время демонстрации одному из журналистов все-таки удалось проголосовать одновременно и на своем пульте, и на соседнем.

На этот счет А.ЯЦЕНЮК пошутил, что у журналиста «музыкальные пальцы», но обратился к разработчикам системы с просьбой переставить подальше одну от другой кнопки для голосования, пообещав журналистам, что обнаруженный недостаток будет устранен уже к завтрашнему дню.