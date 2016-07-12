Сюмар надеется, что Порошенко все же подпишет закон об определении российских телепередач неевропейскими

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

«Говорим, чтобы подписали. Ждем решения от Администрации президента», - отметила Сюмар.

При этом она не исключила, что глава государства может ветировать данный закон, и тогда парламент будет рассматривать предложения, которые поступят от президента.

«Я думаю, что закон может быть ветирован с определенными предложениями, и мы можем принять эти предложения», - сказала Сюмар.

Она также отметила, что обсуждаются разные подходы.

На вопрос, возможен ли вариант, что закон вступит в силу без подписи главы государства, поскольку, согласно Конституции и законодательства Украины, если закон не подписан президентом и не ветирован через определенный срок, то он вступает в действие, Сюмар ответила: «Сейчас мы пытаемся эти процедурные вещи выяснить и решить этот вопрос. Я думаю, что мы его решим».

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Как известно, согласно статье 94 Конституции Украины, принятый закон подписывает председатель Верховной Рады и безотлагательно направляет его президенту, который в течение 15 дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения.

Если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, он считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла закон о внесении изменений в Закон «О телевидении и радиовещании» (об определении передач европейского производства) (№2766).

В статье 28 Закона «О телевидении и радиовещании» установлено, что лицензиаты (кроме спутникового вещания) в промежутках времени между 07.00 и 23.00 должны придерживаться таких пропорций между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания – передачи украинского производства (ранее говорилось о не менее 80% для программ европейского производства); в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.

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Для целей этой части передачей европейского производства считается передача, созданная одним или несколькими юридическими лицами-резидентами государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

К передачам европейского производства, кроме случаев, определенных этой частью, также относятся передачи, изготовленные по заказу юридических лиц-резидентов государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, при условии, что непосредственным производителем таких передач также являются лица-резиденты этих государств.

В то же время, в случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц-резидентов государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом, такая передача не может считаться передачей европейского или украинского производства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

20 мая закон подписал председатель Верховной Рады.