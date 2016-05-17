Рада определила теле- и радиопередачи государства-оккупанта неевропейскими

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №2766 проголосовало 229 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом в статье 28 закона "О телевидении и радиовещании" установлено, что лицензиаты (кроме спутникового вещания) в промежутках времени между 7:00 и 23:00 должны соблюдать следующие пропорции между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания – передачи украинского производства (ранее говорилось о не менее 80% для программ европейского производства); в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.

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Для целей этой части передачей европейского производства считается передача, созданная одним или несколькими юридическими лицами-резидентами государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

К передачам европейского производства, кроме случаев, определенных этой частью, также относятся передачи, изготовленные по заказу юридических лиц-резидентов государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, при условии что непосредственным производителем таких передач также являются лица-резиденты этих государств.

В то же время, в случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц-резидентов государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, такая передача не может считаться передачей европейского или украинского производства.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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