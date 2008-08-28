У Украины - 7 положительных качеств и 8 отрицательных
И за последние годы они не менялись
Директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что для формирования позитивного имиджа в мире Украина должна быть сильной и реализовать свой потенциал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧАЛЫЙ сказал на круглом столе “Имидж Украины в мире. Освещение событий в Украине иностранными СМИ”.
“Если Украина будет увереннее в себе, более сильной, реализует свой потенциал, будет реально проводить судебную и правовую реформу, если она будет более экономически мощная – только тогда ее образ будет отвечать новому качеству развития. Сегодня трудно говорить о таком новом качестве”, - сказал эксперт.
По словам В.ЧАЛОГО, все программы по формированию имиджа Украины в мире, которые есть в Министерстве иностранных дел, могут лишь найти средства для отражения действительно позитивных моментов развития государства, все остальное должны сделать украинцы внутри государства.
В.ЧАЛЫЙ также отметил, что внимание к образу государства уже не является просто интересом интеллектуалов или заинтересованных лиц, это - составляющая конкурентоспособности страны.
Он напомнил, что экспертное исследование, проведенное в 2000 году, засвидетельствовало, что основными положительными чертами Украины являются:
- уравновешенность национального характера,
- высокий уровень этнической терпимости,
- отсутствие шовинизма и великодержавных амбиций,
- перспективы развития туризма,
- высокий потенциал агропромышленного комплекса,
- талантливые спортсмены,
- геополитическое расположение государства.
Отрицательными чертами имиджа Украины были определены:
- коррумпированность, безответственность, некомпетентность государственных чиновников,
- закрытость органов власти,
- нестабильное законодательство,
- задержки с проведением реформ, их непоследовательность,
- неблагоприятный инвестиционный климат,
- преобладание деклараций над практическими действиями,
- отсутствие собственной политики в формирования международного имиджа,
- недостаточно развитый сервис.
При этом В.ЧАЛЫЙ отметил, что за восемь лет эти черты имиджа Украины – как позитивные, так и негативные – кардинально не изменились.