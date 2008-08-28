У Украины - 7 положительных качеств и 8 отрицательных

Директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что для формирования позитивного имиджа в мире Украина должна быть сильной и реализовать свой потенциал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧАЛЫЙ сказал на круглом столе “Имидж Украины в мире. Освещение событий в Украине иностранными СМИ”.

“Если Украина будет увереннее в себе, более сильной, реализует свой потенциал, будет реально проводить судебную и правовую реформу, если она будет более экономически мощная – только тогда ее образ будет отвечать новому качеству развития. Сегодня трудно говорить о таком новом качестве”, - сказал эксперт.

По словам В.ЧАЛОГО, все программы по формированию имиджа Украины в мире, которые есть в Министерстве иностранных дел, могут лишь найти средства для отражения действительно позитивных моментов развития государства, все остальное должны сделать украинцы внутри государства.

В.ЧАЛЫЙ также отметил, что внимание к образу государства уже не является просто интересом интеллектуалов или заинтересованных лиц, это - составляющая конкурентоспособности страны.

Он напомнил, что экспертное исследование, проведенное в 2000 году, засвидетельствовало, что основными положительными чертами Украины являются:

- уравновешенность национального характера,

- высокий уровень этнической терпимости,

- отсутствие шовинизма и великодержавных амбиций,

- перспективы развития туризма,

- высокий потенциал агропромышленного комплекса,

- талантливые спортсмены,

- геополитическое расположение государства.

Отрицательными чертами имиджа Украины были определены:

- коррумпированность, безответственность, некомпетентность государственных чиновников,

- закрытость органов власти,

- нестабильное законодательство,

- задержки с проведением реформ, их непоследовательность,

- неблагоприятный инвестиционный климат,

- преобладание деклараций над практическими действиями,

- отсутствие собственной политики в формирования международного имиджа,

- недостаточно развитый сервис.

При этом В.ЧАЛЫЙ отметил, что за восемь лет эти черты имиджа Украины – как позитивные, так и негативные – кардинально не изменились.