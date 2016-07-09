Порошенко создал новый орган для координации вступления Украины в НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Комиссия образована с целью обеспечения координации мероприятий по интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности, повышения эффективности выполнения приоритетных задач по достижению критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора (НАТО), в том числе в рамках годовых национальных программ сотрудничества Украина–НАТО», - сообщают в пресс-службе.

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Отмечается, что основными задачами Комиссии является проведение мониторинга, анализ и оценка состояния деятельности, связанной с выполнением задач в сфере евроатлантической интеграции Украины и сотрудничества с НАТО, в частности, деятельности центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, привлеченных к выполнению годовых национальных программ сотрудничества Украина-НАТО, индивидуальных программ, отраслевых планов сотрудничества с Организацией Североатлантического договора.

Комиссия также будет готовить и вносить президенту Украины предложения относительно развития сотрудничества между Украиной и НАТО, определения путей и способов решения проблемных вопросов в сфере евроатлантической интеграции Украины, повышения эффективности деятельности центральных органов исполнительной власти, других государственных органов по выполнению заданий в указанной сфере, совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам сотрудничества между Украиной и НАТО.

Кроме того, указом определено, что в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины входят центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы, деятельность которых связана с выполнением заданий в сфере евроатлантической интеграции Украины и сотрудничества с НАТО.

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Этим актом утверждено положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и ее персональный состав.

В пресс-службе главы государства отмечают, что указ приводит в соответствие предыдущие акты президента Украины. Он вступает в силу со дня его опубликования.