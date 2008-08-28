Литвин не понимает, какая арифметика нужна коалиции

Лидер Народной партии, председатель фракции блока своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что любое решение Конституционного Суда по делу о принципах существования коалиции не решит вопрос по существу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По мнению В.ЛИТВИНА, не стоит ожидать решение КС на этот счет, поскольку уже любое решение подвергнуто сомнению разными политическими силами.

«Уже сейчас априори обвиняют Конституционный Суд, тем более, что доверие к КС подорвано», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, более целесообразно в ситуации, сложившейся в коалиции, было бы в начале следующей сессии провозгласить, что коалиции не существует, и отвести три дня на формирование политическими силами новой коалиции.

«Этот абсурд нужно прекращать. Собственно, в коалиционном соглашении записано, что коалиция прекращает свое существование, если в ней менее 226 депутатов», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, какая же еще арифметика нужна.

Он подчеркнул, что каждая «коалиционно образующая сила» предложила свой вариант существования коалиции, но не на принципах распределения должностей, а на принципах видения шагов развития государства.

«Шанс есть у ТИМОШЕНКО, она является действующим премьер-министром, и если коалиция создастся, она политически подтвердит свои полномочия. Не меньше шансов имеет другая сторона, утверждающая, что коалиции не существует. И после этого необходимо прекратить любые разговоры, чтобы парламент работал», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также назвал недопустимым и позорным для ВР то, что она ищет арбитра в данном случае в лице КС, по вопросам внутренней деятельности парламента.

Говоря о возможности проведения досрочных выборов, В.ЛИТВИН отметил, что на сегодня против них высказывается подавляющее большинство граждан, поскольку считает, что выборы ничего не изменят.

Также В.ЛИТВИН констатировал неготовность к этим выборам политических элит.

В то же время он сказал, что проведение досрочных выборов возможно при одном условии – если будет достигнута договоренность между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко о внесении изменений в Конституцию.

«Понятно, что нужно будет обеспечить реализацию этих изменений, а для этого нужно, чтобы еще раз на выборах одна и другая сторона доказали, какая сторона имеет наибольшую поддержку», - сказал В.ЛИТВИН, высказав мнение, что этот сценарий сегодня прорабатывается как запасной.

По мнению В.ЛИТВИНА, лучшим выходом из ситуации было бы принятие закона об основах внутренней и внешней политики. Причем, по его словам, проект закона должен разрабатываться как политическое соглашение между руководителями государства, лидерами политических сил. Он в который раз отметил, что это должно быть соглашение не о перераспределении власти, а об определении шагов в политической и экономической сфере, направленных на развитие государства.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о принципах существования коалиции. 105 народных депутатов Украины обратились к КС с представлением об официальном толковании положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины.

В частности, 105 народных депутатов просят КС дать толкование термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции. Кроме того, они просят дать официальное толкование термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций во ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции.