Над вопросом предоставления Украине летального вооружения работают пять стран - Керри

Об этом он сказал во время встречи с государственным секретарем США Джоном Керри, которая состоялась в четверг, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Он сообщил, что недавно Верховная Рада Украины приняла решение о реформе судебной системы, что «является системным и революционным преобразованием в украинских судах для преодоления коррупции». Также приняты законы по развитию сотрудничества с МВФ и «пакет законов для преодоления такого зла, как коррупция».

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Парубий отметил, что «все это происходит в то время, когда путинская власть осуществляет агрессию против Украины». При этом он сообщил, что есть информация о возможной активизации действий оккупационной армии в ближайший период: «есть информация о готовности как к активизации действий агрессора на фронте, так и к дестабилизации внутри нашей страны». «Мы не допустим дестабилизации ситуации внутри страны и очень рассчитываем на то, что наши стратегические партнеры помогут нам остановить оккупационные войска, и мы и в дальнейшем будем иметь надежного стратегического партнера – Соединенные Штаты Америки», - сказал Парубий.

Глава украинского парламента поблагодарил государственного секретаря США за помощь украинскому государству в тяжелые для него времена, при этом он заверил, что «Украина идет по пути реформ и ее ничто не остановит».

В свою очередь, Госсекретарь США подтвердил поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки и призвал украинскую Сторону и дальше реформировать страну. «Мы положительно оцениваем реформы, которые удалось осуществить», - сказал он, отметив, что Украина «вышла из-под влияния России и теперь должна работать над укреплением верховенства права, развития правосудия, судебной системы».

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Джон Керри отметил необходимость усиливать работу по выполнению Минских соглашений. «Нельзя терять времени, а нужно совместно работать на выполнение Минских соглашений», - сказал он. Керри высказался за необходимость прекращения огня, разблокировку границы, заверив при этом, что Соединенные Штаты готовы поддержать усилия украинской власти в выполнении Минских договоренностей.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Донбассе, которая сложилась там через российскую агрессии против Украины. В этом контексте Парубий отметил, что поддержка в вопросе безопасности, в частности, помощь в предоставлении летального вооружения так же важна для Украины, как и экономическая поддержка. Керри сообщил, что «в направлении такой помощи Украине работают пять стран». «Мы оценим потребности с точки зрения усиления обороноспособности Украины, в поставках техники и другой помощи», - сказал он.

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Керри отметил проведение в Украине серьезных антикоррупционных мер, разрушения олигархии, укрепление банковской системы. «Реформы помогут вам завести в страну инвестиции», - подчеркнул он и добавил, что «уже наблюдается определенный рост экономики, и люди таким образом увидят реформы, движение страны», - подчеркнул Керри.

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах, в частности в оборонной и экономической, подчеркивается в сообщении.