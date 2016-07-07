МИД возмущен блокированием Россией расширения мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В частности, в МИД подчеркнули важность решения Постоянного Совета ОБСЕ о продлении до 31 октября мандата миссии наблюдателей ОБСЕ, действующей на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». «Вместе с тем Министерство выражает сожалеет и возмущение по поводу очередного блокирования российской стороной предложения расширить мандат этой миссии на весь неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы и таким образом предотвратить дальнейшую эскалацию. Такая позиция Российской Федерации кардинально противоречит ее обязательствам согласно Минскому протоколу от 5 сентября 2014 года», - говорится в комментарии.

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В МИД отмечают, что эффективный мониторинг со стороны ОБСЕ вдоль всего неконтролируемого участка российско-украинской границы является неотъемлемой предпосылкой успешного мирного урегулирования. «Поэтому откровенное сопротивление России реализации этого важного элемента безопасности является ее целенаправленным противодействием мирному процессу. Ведь полномасштабное присутствие международных наблюдателей не позволит РФ продолжать тайную переправку своих войск и поставки вооружения на территорию Украины», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, постоянный Совет ОБСЕ продлил мандат деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, до 31 октября 2016 года. Эти пункты граничат с оккупированными пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино» на украинской части границы.

По состоянию на март 2016 года в состав миссии входил 21 наблюдатель вместе с главой миссии. Возглавляет миссию Флавьен Шаллер. Впервые миссия была размещена в Ростовской области 29 июля 2014 года.