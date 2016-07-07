Рада не включила в повестку дня законопроект о спецконфискации

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня сессии и принятие решения по этому законопроекту проголосовали только 172 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, в Гражданском кодексе Украины устанавливается, что право собственности прекращается в случае взыскания необоснованных активов в доход государства.

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Определяется, что лицо может быть лишено права собственности на необоснованные активы путем их взыскания в доход государства по решению суда.

Как сообщал УНИАН, представительство Евросоюза в Украине дало оценку законопроекту №4811 о спецконфискации в пользу государства активов, полученных коррупционным путем, определив его таким, что не соответствует европейским стандартам.