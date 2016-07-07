Матиос ответил Холодницкому, почему военная прокуратура берется за "коррупционные" дела

Главный военный прокурор в эфире 5 канала ответил на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о том, что органы, не уполномоченные на расследование тех или иных дел, все же занимаются ими.

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Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос относительно этого заявил: "Мы делаем все, чтобы помочь нашим молодым коллегам (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.), которые еще только в теории узнают те или иные азы розыскной и следственной работы. Мы это делаем на практике и нам не стыдно зайти в полесское село и стоять напротив 300 человек, для этого нам не нужны ни белые перчатки, ни отдельно взятые носки. А антикоррупционные монополисты, хотите или нет, но они – ассенизаторы. Они должны каждый день без перчаток заходить и выгребать навоз из трупов коррупции на всей территории государства, а не только элитной".

Во время этого же эфира Анатолий Матиос рассказал, как во время одного из обысков опергруппу окружили 300 взбунтовавшихся "янтарекопателей".

Как сообщал УНИАН, накануне глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий раскритиковал действия правоохранительных органов, в частности, военной прокуратуры, которые расследуют преступления, подследственные Национальному антикоррупционному бюро и САП.