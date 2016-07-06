Лидеры 4 фракций Рады предлагают еще раз назначить перевыборы в Коцюбинском

Об этом говорится в проекте постановления парламента №4897, который они внесли 5 июля.

Дату выборов предлагается установить 11 сентября.

В документе парламентарии ссылаются на п.30 ч.1 ст.85 Конституции, ч.1, 4 ст.78 закона о местном самоуправлении, ч.3 ст.14, ч.1, 5 ст.15, а также ст.68 и 69 закона о местных выборах.

В пояснительной записке, в частности, указано, что принятие постановления не требует дополнительного финансирования за счет государственного бюджета, поскольку Центральной избирательной комиссией уже был определен объем расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Коцюбинского поссовета 17 июля.

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По мнению депутатов, принятие документа позволит стабилизировать ситуацию в Коцюбинском, а также уменьшить риски нарушения прав территориальной общины со стороны депутатов поселкового совета.

Авторы инициативы напоминают, что представителями фракции "Нови облыччя" в Коцюбинском поссовете, депутатами и должностными лицами Ирпенского городского совета 8 апреля был осуществлен захват административного здания поселкового совета. Представители полиции города Ирпень, которые присутствовали во время данных событий, "никоим образом не препятствовали незаконному рейдерскому захвату, а наоборот всячески этому способствовали, оттесняя неравнодушных жителей пгт Коцюбинское". По фактам бездействия полиции было проведено служебное расследование, в результате которого к 4 работникам применена санкция "неполное служебное соответствие".

9 апреля выяснилось, что из реестра юридических лиц исключена председатель Коцюбинского поссовета Ольга Матюшина, а новым председателем определена секретарь совета Юлия Главацкая. Основанием стало предоставленное Главацкий решения с ее подписью.

"Это решение было скреплено неизвестной печатью, изготовленной неизвестными лицами. Настоящая печать Коцюбинского поселкового совета находилась у Матюшиной О.В., и она ее никому не передавала", - отмечают парламентарии.

В тот же день прокуратура Киевской области начала уголовные расследования по фактам захвата административного здания Коцюбинского поссовета и по факту подделки печати совета Главацкой. Позже было возбуждено еще одно уголовное производство по статье "служебный подлог". 13 апреля полиция провела обыск в помещении поссовета.

Матюшина обратилась в Ирпенский городской суд, который остановил действие решения Коцюбинского поссовета о досрочном прекращении ее полномочий как председателя поссовета. Министерство юстиции отменило запись в государственном реестре относительно Главацкой как неправомерную.

14 апреля Рада досрочно прекратила полномочия Коцюбинского поссовета "в связи с действиями, которые нарушают Конституцию Украины и законы Украины, подрывают основы местного самоуправления, противоречат интересам территориальной громады пгт Коцюбинское" и назначила внеочередные выборы на 17 июля.

В то же время депутаты поссовета оспорили в суде это решение. 1 июня Высший административный суд его отменил, а 4 июля Верховный суд оставил решение ВАСУ в силе.