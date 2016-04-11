Поссовет Коцюбинского на Киевщине пытались захватить, люди вышли на вече (видео)

Об этом в блоге на "Украинской правде. Киев" пишет журналист и жительница села Ирина Федорив.

"Люди, которым посчастливилось попасть внутрь здания, засняли, как депутаты штамповали какие-то решения печатью, которой не могло быть у депутатов, потому что поселковый голова Ольга Матюшина им ее не передавала", - пишет журналистка.

"Матюшина стоит за сохранением Беличанского леса, за который мы воюем уже 7 лет. Это миллиардные интересы дерибаншиков и мэра Ирпеня Владимира Карплюка", - говорится в блоге.

Федорив заявляет, что Карплюк имеет участок в "подерибаненной" части леса.

По ее словам, Матюшина провела общественный аудит и выявила коррупционные схемы. Кроме того, как пишет журналистка, поселковый председатель не поднимает тарифов и судится с монополистами.

"В пятницу она выиграла суд на 1,5 миллиона у такого монополиста (бюджет поселка – 7 млн) и депутаты партии мэра-застройщика решили объявить ей недоверие. На поддержку приехал десант депутатов из всех подконтрольных населенных пунктов Приирпенья. И, конечно, титушня. Выразили недоверие с нарушением законов и процедур, не посоветовавшись с общиной на глазах нардепов и депутатов облсовета. Общину в срочном порядке собрали на вече. Объявления обрывали мобильные группы оппонентов. Они не висели и 20 минут. Люди пошли по дворам", - пишет Федорив.

По ее словам, в воскресенье у Дома культуры собралось почти полтысячи человек. Приехали нардепы, депутаты облсовета, председатель райсовета и глава Киевской области Максим Мельничук.

"Вече проголосовало за то, что Матюшина остается поселковым головой, а депутатов надо распустить. Под соответствующим обращением к ВРУ подписались около 400 односельчан. Также люди требуют привлечь к ответственности тех лиц, которые самовольно захватили здание совета, сняли замки и штамповали решения", - пишет Федорив.