ВР досрочно прекратила полномочия Коцюбинского поссовета из-за антиконституционных действий

За соответствующий проект постановления №4383 проголосовало 260 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Внеочередные выборы Коцюбинского поселкового совета назначены на последнее воскресенье 90-дневного срока со дня вступления в силу настоящего постановления. Оно вступает в силу со дня его опубликования.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что произошел ряд действий поселкового совета, противоречащих Конституции и законодательству, и на сегодня поселок имеет "фактически парализованный и бездействующий орган местного самоуправления".

В ней сказано, что 10 апреля в Коцюбинском местная община провела вече в поддержку законно избранного поселкового головы Ольги Матюшиной и с требованием роспуска поселкового совета.

"Ситуация, которая сложилась в Коцюбинском, имеет признаки силового захвата власти",- указано в записке.

Отмечается, что поселковый совет, несмотря на выбор жителей, незаконно "с многочисленными грубыми нарушениями законодательства проголосовал за выражение Матюшиной недоверия".

Речь идет о том, что представители фракции "Нови облыччя" 9 апреля захватили административное здание Коцюбинского поссовета. При этом представители полиции Ирпеня никоим образом не препятствовали "незаконному рейдерскому захвату, а наоборот всячески этому способствовали".

Напомним, проект постановления №4383 был внесен 29 депутатами, представляющими все фракции парламента, а также внефракционными.

В ночь на 9 апреля Коцюбинский поссовет был захвачен депутатами от партии "Нови облыччя", лидером которой является мэр Ирпеня Владимир Карплюк. По свидетельствам очевидцев, из здания ночью выносили вещи и документы, их грузили в машины и вывозили в неизвестном направлении. Внутри находились также оригиналы документов и журналы регистрации.

11 апреля в Коцюбинском здание поссовета окружили правоохранители, активисты, а также молодые люди спортивного телосложения, которые, по утверждению активистов, были завезены из Ирпеня.

Активисты пытались отстоять поселкового голову Матюшину. Во время народного вече было собрано около 400 подписей за роспуск поссовета. Подписи переданы в комитет ВР по вопросам местного самоуправления.

Матюшина в тот день смогла попасть на свое рабочее место вместе с правоохранителями. Она сообщила, что во время захвата поссовета в ее кабинете был выломан замок и вставлен новый. По словам Матюшиной, исчезли все оригиналы решений Коцюбинского поссовета за весь 7-й созыв.

Решение депутатов поссовета от 8 апреля об объявлении недоверия Матюшина оспаривает в судебном порядке.

Также Матюшина обратилась в ГУ МВД в Киевской области - относительно противоправных действий депутатов, и к начальнику Управления внутренней безопасности МВД в Киевской области - относительно бездеятельности сотрудников полиции. Матюшина заявила, что сотрудники полиции стали на сторону партии "Нови облыччя" и всячески способствовали этой политсиле.

Прокуратура Киевской области открыла два уголовных производства - по факту захвата административного здания Коцюбинского поссовета (ст. 341 Уголовного кодекса Украины) и по факту подделки печати Коцюбинского поссовета секретарем поссовета Юлией Главацкой (ст. 358 ч. 1 УКУ).