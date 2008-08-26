Внутри НУ-НС уже вызрел ЕЦ-2?

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат фракции НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что работает над созданием новой политической силы в Украине.

Об этом он сообщил сегодня во время общения в чате с посетителями интернет-портала «Главред».

«Новую политическую силу, которая предложила бы обществу новые подходы к построению сильного и независимого Украинского государства, нужно создавать. Я над этим работаю. Нам нужно восстановить разрушенную систему государственной власти и объединить общество. Люди должны поверить, что власть может быть другой и она может работать в интересах граждан. Нам нужно объединить усилия всех думающих и неравнодушных граждан, независимо от партийного флага, поэтому новая политическая сила не должна быть узкопартийной», - сказал народный депутат.