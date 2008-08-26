BBC извинилась за шутку о мадридской авиакатастрофе

10:35, 26 августа 2008
Политика
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Ошибка футбольного комментатора

Корпорации BBC пришлось извиняться за слова своего футбольного комментатора, который неудачно пошутил на тему авиакатастрофы в Мадриде. Об этом пишет газета The Daily Mail.

В субботу Крис Прайс (Chris Price), комментируя в прямом радиоэфире футбольный матч, заявил, что одна из команд сделала в защите противника "больше дырок, чем в испанском самолете". Есть вероятность, что за эту шутку Прайс будет уволен. Сам комментатор утверждает, что всего лишь хотел украсить свою речь, но признает, что совершил "ужасную ошибку".

В среду 20 августа в аэропорту Мадрида развалился на части и загорелся пассажирский самолет. Авиакатастрофа стала причиной смерти 153 человек, причем большинство из них, по версии спасателей, сгорели заживо. Из всех находившихся на борту выжили лишь 19 человек.

Лента.ру

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