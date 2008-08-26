Медведев считает, что самое время решить вопрос с Приднестровьем

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с лидером Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ заявил, что, по его мнению, в настоящее время есть хорошие шансы урегулировать проблему Приднестровья.

Президент РФ заметил, что при разрешении подобных проблем стоит учитывать недавний опыт непризнанной республики Южная Осетия, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, 25 августа Совет Федерации и Государственная дума РФ проголосовали за признание независимости непризнанных республик Южная Осетия и Абхазия.

"За последнее время произошли известные события, которые показали, сколь опасным может быть конфликтный потенциал, который содержится в замороженных конфликтах", - утверждает Д.МЕДВЕДЕВ.

"Замороженные конфликты - это вулканы, которые могут начать извержение в любой момент", - согласился В.ВОРОНИН. По словам молдавского президента, очень важно не допустить "размораживания" приднестровского конфликта.

Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена несколькими районами Молдовы после распада СССР. Власти Молдовы республику не признали. Несколько месяцев в Приднестровье продолжался вооруженный конфликт. Сейчас в регионе находятся совместные миротворческие силы (СМС), в состав которых входят российские, молдавские и приднестровские военные. Переговоры о статусе непризнанной республики были приостановлены в 2006 году.