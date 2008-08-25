Литвин: на следующих выборах ВР обновится на 15-20% за счет НП

Лидер фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что на следующих выборах ВР обновится на 15-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции в Новоград-Волынском Житомирской области.

По его словам, "политикам нужно при нынешней ситуации договориться, потому что стране нужна стабильность, а в ином случае - нужно идти на выборы".

При этом В.ЛИТВИН выразил мнение, что "при нынешней избирательной системе выборы мало что изменят".

"По моим оценкам, ВР обновится на 15-20% за счет того, что мы, народники, существенно увеличим свое присутствие в ВР. Я это говорю не ради пропаганды, а чувствую по настроениям людей", - сказал политик.

В.ЛИТВИН также пообещал, что за народников на следующих выборах в парламент проголосует больше, чем раньше, населения Украины там, где "доминировали те или другие политические силы, и в том числе - на Житомирщине".

"Сегодня в обществе идет активный процесс переосмысления", - сказал политик.

При этом В.ЛИТВИН призывал правительственных чиновников повысить политическую ответственность для укрепления государства.

"В Украине сейчас не существует парламентской коалиции не потому, что нет 226 голосов депутатов в ВР или еще там чего-то, а потому, что нет работы парламента. Если бы была работа, нас бы не интересовали вопросы того, есть или нет в государстве коалиция", - отметил В.ЛИТВИН.

Он призывал политиков прекратить закулисные игры, договоренности относительно деления должностей, а дать оценку политической и экономической ситуации в Украине для ее укрепления и перестройки.

"Я считаю, что нам нужно пойти от обратного - не договариваться тем или другим группам и разделять должности так, что Вася будет Петей, а Петя будет Васей - тот будет премьером, тот - спикером, тот - первым заместителем, и что, когда не будет хватать, то введем еще несколько десятков должностей, а просто сказать, в каком состоянии находится страна, и что нужно делать, и эти подходы принять как основные принципы внутренней и внешней политики. А после того следует сказать, кто это будет делать. И мы тогда увидим, какая будет база поддержки этого плана действий", - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, "нужно повысить политическую ответственность и таким способом сшить, сцементировать Украину. И тогда увидим - есть ли у нас парламентская коалиция, в каком она формате и какой пользуется поддержкой”. “А у нас пока еще делается так: договариваются между собой, а должность премьера – одна, и председатели ВР - тоже одна, и потом возникает противостояние", - сказал бывший председатель ВР.