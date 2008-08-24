"Студенческое братство" требует от ЧФ России вернуть скважину в с.Флотское

Представители всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” сегодня в Севастополе с 7 часов утра проводят акцию протеста возле штаба Черноморского флота Российской Федерации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель этой организации Олег ЯЦЕНКО, возглавляемые им активисты установили пять палаток возле входных ворот на территорию штаба.

По словам лидера „Студенческого братства”, целью акции является выражение протеста „захвату одной из частей российского флота скважины в районе села Флотское Балаклавского района, где в результате ее одностороннего использования от дефицита воды страдает местное население”.

О.ЯЦЕНКО отметил, что именно эта цель отмечена и в заявке на проведение акции, поданной накануне организацией в городскую государственную администрацию.

Кроме того, как отметил О.ЯЦЕНКО, „мы призываем командование ЧФ РФ в День Независимости Украины поднять на кораблях и в частях флота Государственный флаг Украины”.

Лидер „Студенческого братства” заявил, что утром представители российского казачества перевернули палатки активистов, пытались сломать флаги, но они восстановили лагерь, а позже их взяла под охрану украинская милиция.

В то же время, О.ЯЦЕНКО добавил, что, начиная с 8.30 военнослужащие ЧФ РФ непосредственно возле палаточного лагеря припарковали два военных грузовика „КамАЗ”, которые все время работают на холостом ходу. Кроме того, как отметил лидер „Студенческого братства”, военнослужащие ЧФ РФ провели „плановый полив” прилегающей к штабу территории, в результате чего вода течет непосредственно под палатками.

Как отметил О.ЯЦЕНКО, „сегодня, когда ЧФ РФ так вызывающе, фашистскими методами реагирует на мирную акцию, да еще и в День Независимости Украины, мы впервые требуем от руководства Украинского государства поставить вопрос о досрочном выводе ЧФ РФ с территории Украины”.

О.ЯЦЕНКО добавил, что на месте события находится старший советник-посланник Посольства РФ в Украине Владимир ЛЫСЕНКО. Несколько минут назад сюда прибыли заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ, председатель Ленинской районной в городе Севастополе государственной администрации Николай ФОМЕНКО и начальник Управления МВД в городе Севастополе генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ.

Акция продолжается.

*** В праздничный день корреспонденту УНИАН не удалось получить официальную информацию от местных органов власти относительно ситуации вокруг скважины в районе села Флотское Балаклавского района.