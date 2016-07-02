"Газовое дело": детективы НАБУ задержали бухгалтера Онищенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отметили в ведомстве, основной задачей данного лица в составе преступной организации было ведение бухгалтерского учета и представление налоговой отчетности от имени фиктивных предприятий, которые были вовлечены в преступную схему.

«На данный момент задержанной сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Александра Онищенко.

Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.

Задержанным ранее 10 подозреваемым в причастности к данной схеме была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.