Как работала "газовая схема" Онищенко: НАБУ опубликовало инфографику

В НАБУ заявляют, что с начала расследования уголовного дела по "газовой схеме" Онищенко им оказывается сопротивление во время проведения следственных действий и при рассмотрении ходатайств в судах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Учитывая такие факты, а также достаточные доказательства, убежден, Верховная Рада Украины должна принять решение и поддержать оказание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в полном объеме", – отметил во время брифинга директор НАБУ Артем Сытник.

Детали организации "газовой схемы" НАБУ показало в инфографике.

Как сообщалось, 29 июня, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организационной работы удовлетворил представление САП, согласованное с Генеральным прокурором Украины, относительно привлечения к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа. Вместе с тем, Верховная Рада должна голосовать отдельно по каждому из пунктов представления: за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.

На следующий день антикоррупционный прокурор Холодницкий лично принес представление в парламент. Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.