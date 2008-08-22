Яценюк тоже решил проехать по пострадавшим от наводнения областям
17:38, 22 августа 2008Политика
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У спикера намечен ряд встреч
26-27 августа председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетит Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Винницкую области, наиболее пострадавшие от наводнения в конце июля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в ходе рабочей поездки А.ЯЦЕНЮК примет участие в августовской научно-практической конференции педагогических работников, осмотрит затопленные территории сел, встретится с руководителями органов местного самоуправления, исполнительной власти районов и населенных пунктов пострадавших районов.
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