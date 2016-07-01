Томчук: Штабы двух кандидатов-конкурентов готовятся скупать голоса на довыборах в Днепре

Избирательные штабы как минимум двух кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду по 27-му избирательному округу (г. Днепр) выстраивают схемы покупки голосов избирателей. Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявила кандидат в народные депутаты от УКРОПа на промежуточных выборах в парламент, адвокат Оксана Томчук.

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«В Днепре штабы по меньшей мере двух моих основных конкурентов выстраивают прямую структуру покупки голосов, за что предусмотрена уголовная ответственность. Голоса просто покупаются – до 1,5 тыс. грн за голос», – заявила Оксана Томчук.

Правозащитница сравнила эту технологию с теми методами, которые в свое время применялись на скандально известном 205-м округе в Чернигове. По словам кандидата от УКРОПа, главная проблема предвыборных кампаний в Украине заключается в том, что отсутствует реальная ответственность за нарушение избирательного законодательства и не предусмотрены механизмы снятия кандидатов с регистрации в случае подкупа ими избирателей. «Эти проблемы существуют годами и годами не решаются потому, что это (покупка голосов и другие нарушения. – Ред.) – основной инструмент проведения выборов», – отметила Оксана Томчук.

Кандидат от УКРОПа заявила, что будет передавать информацию относительно подкупа избирателей в правоохранительные органы и надеется на расследование этих фактов. Она также напомнила, что в ее избирательном округе были зарегистрированы и технические кандидаты, в том числе – трое самовыдвиженцев-двойников по имени Оксана Томчук. Вместе с тем, она подчеркнула, что ее штаб не нарушал избирательного законодательства: «Мы не использовали технологию регистрации технических кандидатов, это мое сознательное решение. У нас нет нарушений по этому округу. Мы не используем административный ресурс, несмотря на то, что мэр города поддерживает меня: он не водит меня за руку, он не собирает для меня бюджетников и никоим образом не влияет на кампанию. Мне это кажется нормальным, потому что мы за это боролись».

Напомним, согласно данным социологических опросов, тройку лидеров избирательной гонки в Днепре составляют Загид Краснов, Оксана Томчук и Татьяна Рычкова.