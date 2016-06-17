Мэр Днепра Филатов считает адвоката Томчук оптимальным кандидатом в народные депутаты

Об этом он заявил в интервью изданию «День».

В частности, по мнению городского головы, в Верховной Раде есть много хороших людей, «но с позиции законодательной деятельности их результат равен нулю», поскольку они в основном заняты пиаром. «Они сидят в телевизоре и рассказывают или про «измену», или про «победу». А Томчук – адвокат высочайшей квалификации, очень системный человек, она знает законы, понимает и видит перспективу. Поэтому, если абстрагироваться от политических пристрастий и говорить о законодательной работе, Оксана – идеальный кандидат», – цитирует издание слова Филатова.

Напомним, 27-й округ стал вакантным после того, как Филатов был избран мэром Днепра.

Томчук на промежуточные выборы в Верховную Раду в 27-ом округе выдвинул съезд «Украинского объединения патриотов – УКРОП». Ее как единого кандидата от патриотических сил Днепра поддержали экс-глава СБУ, лидер общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко и народный депутат, лидер национального движения «ДІЯ» Дмитрий Ярош.