Россия не будет усиливать Черноморский флот в связи с заходом кораблей США

Россия не планирует усиливать группировку Черноморского флота РФ в связи с выданным Турцией разрешением на проход американским кораблям с гуманитарной помощью Грузии, сообщил журналистам заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.

"Черноморский флот не нуждается в усилении. Группировка ЧФ РФ для этого региона достаточна", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.