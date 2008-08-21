Россия не будет усиливать Черноморский флот в связи с заходом кораблей США
21:10, 21 августа 2008Политика
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Сообщение из Генштаба
Россия не планирует усиливать группировку Черноморского флота РФ в связи с выданным Турцией разрешением на проход американским кораблям с гуманитарной помощью Грузии, сообщил журналистам заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
"Черноморский флот не нуждается в усилении. Группировка ЧФ РФ для этого региона достаточна", - сказал Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.
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