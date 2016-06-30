"Не добрался до окопа": в Нацгвардии говорят, что экс-наркоборец Кива у них не служит

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной гвардии на запрос "Доступа к правде".

В Нацгвардии объяснили, что Кива обратился с заявлением о принятии на службу по контракту, в ответ ему предоставили требования относительно прохождения военной службы.

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В то же время в Нацгвардии подчеркнули , что на сегодняшний день момент Кива "не проходит военную службу в рядах Национальной гвардии".

Как сообщал УНИАН, ранее Кива заявил, что решил пойти в Национальную гвардию, чтобы вернуться в зону проведения антитеррористической операции.

"Я решил пойти на повышение, а для меня повышение - это окоп... Мной был написан рапорт на имя командующего Национальной гвардии. Рапорт подписан, сейчас идет мое принятие. Иду солдатом. Я вижу себя на передовой, там, где честные люди, там, где правильные понятия и понятный агрессор. Здесь, в этой прогнившей системе, поверьте, я чувствовал себя дискомфортно", - заявил Кива.