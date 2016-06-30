Посол Италии прокомментировал принятие Лигурией резолюции о признании Крыма "территорией РФ"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции.

«Мне не нравится то, что происходит сейчас в Лигурии», - заявил он.

По его словам, регионы могут предлагать правительству выбирать курс, но окончательное решение принимает руководство страны. «Что касается Лигурии, я не очень хорошо знаю, что произошло...Административные органы регионов могут предлагать правительству выбирать какой-то политический курс, но не обязательно правительство прислушается к ним», - пояснил посол.

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Он также подчеркнул, что вопрос внешней политики не входит в компетенцию регионов. «Позиция Италии наиболее предсказуема среди стран ЕС, серьезная и последовательная, соответствует политической линии ЕС», - добавил Романо.

Как сообщали СМИ, 29 июня итальянский регион Лигурия принял резолюцию о признании аннексированного Крыма территорией России.

Напомним, в середине мая региональный совет северо-восточного региона Италии Венето (центр в Венеции) обратился к правительству Италии с требованием отменить санкции ЕС против РФ и признать оккупированный Россией Крым российским. Тогда Министерство иностранных дел Италии заявило, что Италия не признает незаконную аннексию Крыма Россией после того, как региональные власти северо-восточного региона Италии Венето (центр в Венеции) приняли резолюцию, в которой требовали признать Крым российским.