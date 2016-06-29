Региональный совет итальянской Лигурии проголосовал за резолюцию о "российском Крыме"
Региональный совет североитальянского региона Лигурия проголосовал за резолюцию с призывом к правительству и парламенту о пересмотре политики ЕС в отношении РФ и Крыма.
Региональный секретарь "Лиги Севера", которая была автором инициативы, Эдоардо Рикси заявил, что за резолюцию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты, в том числе и представители правоцентристского большинства, передает ЕвроПравда со ссылкой на Genova24.
"Единогласное одобрение нашей резолюции региональным советом Лигурии придает дополнительной силы нашему региону в борьбе с абсурдностью санационного режима против РФ, от которого страдают наши предприятия малого и среднего бизнеса", - сказал Рикси.
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Принятая резолюция уполномочивает совет Лигурии активнее работать с правительством, парламентом и европейскими институтами с целью пересмотра отношений между ЕС и Россией, продвигать создание комитета, который будет требовать отменить санкции, поощрять итальянское правительство осудить политику ЕС относительно непризнания аннексии Крыма.
Напомним, 19 мая региональный совет Венето – северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – 18 мая поддержал резолюцию относительно признания Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.