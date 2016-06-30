Закон о внесении изменений в Конституцию в части правосудия опубликовали в "Голосе Украины"

Согласно закону, назначение на должность судьи осуществляется президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия. Назначение на должность судьи осуществляется по конкурсу, кроме случаев, определенных законом.

Председателя Верховного Суда избирает на должность и освобождает от должности путем тайного голосования пленумом Верховного Суда в порядке, установленном законом.

Изменениями предусмотрено, что суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых десятерых избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент Украины, двух избирает Верховная Рада Украины, двух избирает съезд адвокатов Украины, двух избирает всеукраинская конференция прокуроров, двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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Срок полномочий избранных (назначенных) членов Высшего совета правосудия составляет четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд.

Верховный Суд является высшим судом в системе судоустройства Украины.

Согласно закону, могут действовать высшие специализированные суды. Изменениями также предусмотрено, что без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей либо арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Согласно закону, судья не может быть членом политических партий, профсоюзов, иметь представительский мандат, занимать любые другие оплачиваемые должности, но может заниматься научной, преподавательской или творческой деятельностью. На должность судьи может быть назначен гражданин Украины не моложе 30 и не старше 65 лет, который имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, является компетентным, добропорядочным и владеет государственным языком.

Согласно закону, в состав Конституционного Суда входят 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по 6 судей Конституционного Суда Украины. Подбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины осуществляется на конкурсной основе в установленном законом порядке. Судья Конституционного Суда назначается на 9 лет без права быть назначенным повторно.

Без согласия Конституционного Суда судья КС не может быть задержан или содержаться под стражей либо арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Согласно закону, прокуратуру Украины возглавляет генеральный прокурор, которого назначает на должность и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины.

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Срок полномочий генерального прокурора составляет 6 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность генерального прокурора два срока подряд. Изменениями в Переходных положениях ныне действующего закона предусмотрено, что до создания Высшего совета правосудия, его полномочия осуществляет Высший совет юстиции.

Высший совет правосудия образуется путем реорганизации Высшего совета юстиции. До избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия этот орган действует в составе членов Высшего совета юстиции в течение срока их полномочий, но который не может длиться дольше, чем до 30 апреля 2019 года. Избрание (назначение) членов Высшего совета правосудия осуществляется не позднее 30 апреля 2019 года.

Также полномочия судей, назначенных на должность сроком на пять лет, прекращаются с истечением срока, на который они были назначены. Такие судьи могут быть назначены на должность судьи в порядке, определенном законом. Судьи, избранные судьями бессрочно, продолжают осуществлять свои полномочия до увольнения или до прекращения их полномочий по основаниям, определенным Конституцией Украины.

Кроме того, соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)", должно быть оценено в порядке, определенном законом. Обнаружение по результатам такой оценки несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности либо отказ судьи от такого оценивания является основанием для освобождения судьи от должности.

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Также предусмотрено, что до введения нового административно-территориального устройства Украины, согласно изменениям в Конституцию Украины о децентрализации власти, но не дольше чем до 31 декабря 2017 года, создание, реорганизаци и ликвидацию судов осуществляет президент Украины на основании и в порядке, определенным законом. В течение двух лет перевод судьи из одного суда в другой осуществляет президент Украины на основании представления Высшего совета правосудия.

Представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в судах исключительно прокурорами или адвокатами осуществляется с 1 января 2020 года.

В Заключительных и Переходных положениях указано, что этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда положений. В частности, положение ст.124, которая предусматривает что: «Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного Уголовного суда» вступает в силу через 3 года со дня, следующего за днем опубликования данного закона.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июня приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)». 28 июня президент Украины подписал закон об изменениях в Конституцию в части правосудия.