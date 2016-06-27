Порошенко проводит переговоры с президентом Европарламента (фото)

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

«Президент Порошенко в Брюсселе начал переговоры с Президентом Европарламента Шульцем», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Совет Европейского Союза, где у него состоятся встречи с высшим руководством Союза.

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Лидеры обменялись мнениями о результатах референдума в Великобритании относительно членства в Евросоюзе и его возможных последствиях для дальнейшего развития отношений между Украиной и ЕС.

Глава государства выразил надежду, что нынешние внутренние сложности не приведут к сосредоточению Европейского Союза исключительно на собственных проблемах, а станут стимулом для поиска новых успешных евроинтеграционных проектов, которым могла бы стать Украина.

Мартин Шульц заверил, что внутренние процедуры, связанные с выходом Великобритании из ЕС, не повлияют на готовность Европарламента на введение безвизового режима для граждан Украины, подчеркивается в сообщении.

После встречи с Шульцем Порошенко проведет встречу в расширенном составе с руководством ЕС - с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском и высоким представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

Напомним, Порошенко сегодня в Брюсселе примет участие в политических консультациях высокого уровня Украина - Европейский Союз.