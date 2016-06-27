Порошенко сегодня едет в Брюссель, где рассмотрят влияние Brexit на отношения ЕС с Украиной

Как сообщает пресс-служба главы государства, консультации, или мини-саммит Украина - ЕС, будут посвящены обсуждению результатов референдума в Великобритании о членстве в Евросоюзе и их влияния на отношения между Украиной и ЕС, путей дальнейшей мобилизации поддержки Евросоюзом повестки дня реформ в Украине, максимального использования потенциала углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также введения безвизового режима.

Порошенко планирует использовать переговоры в Брюсселе для содействия формированию консенсуса среди государств-членов ЕС о продлении срока действия экономических санкций против России в связи с агрессией против Украины, подчеркнули в пресс-службе.

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На мини-саммите сторону ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского парламента Мартин Шульц, вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини, а также ключевые комиссары.

Президент Украины проведет отдельную встречу с президентом Европарламента для дальнейшей координации действий с целью скорейшего принятия решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.

В рамках рабочего визита планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, а также Соглашения об ассоциированном участии Украины в программе научных исследований и обучения Евратома.