СМИ: в Брюсселе отменили встречу Порошенко с Шульцем

"Порошенко должен был встретиться с Шульцем, но постоянно меняется повестка дня спустя британский референдум, "мини-саммит" уже перенесли с первой половины дня на вечер, а встреча с Шульцем отменили", - сообщает телеканал "112 Украина".

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 27 июня, осуществит рабочий визит в учреждения Европейского Союза для участия в политических консультациях высокого уровня Украина - Европейский Союз.

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что Порошенко проведет отдельную встречу с президентом Европарламента Мартином Шульцем для дальнейшей координации действий с целью скорейшего принятия решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.