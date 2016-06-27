СМИ: в Брюсселе отменили встречу Порошенко с Шульцем
В Брюсселе отменили встречу президента Украины Петра Порошенко с президентом Европарламента Мартином Шульцем.
"Порошенко должен был встретиться с Шульцем, но постоянно меняется повестка дня спустя британский референдум, "мини-саммит" уже перенесли с первой половины дня на вечер, а встреча с Шульцем отменили", - сообщает телеканал "112 Украина".
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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 27 июня, осуществит рабочий визит в учреждения Европейского Союза для участия в политических консультациях высокого уровня Украина - Европейский Союз.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что Порошенко проведет отдельную встречу с президентом Европарламента Мартином Шульцем для дальнейшей координации действий с целью скорейшего принятия решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.