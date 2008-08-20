На Кавказе Россия проиграла грузинскому национализму

На Кавказе Россия завоевала симпатии малых народов, но проиграла грузинскому национализму, считает президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время круглого стола в режиме видеомоста с Москвой.

“Сегодня в мире снова происходит формирование имперских центров. И Россия на Кавказе проявила себя как новый имперский центр – политологи это мягко называют “однозначный лидер Евразии”. Также и Европа появилась на Кавказе в победном качестве. И господин САРКОЗИ не посещал Грузию как Президент Франции, но как лидер Европы, которая готовится к масштабной институционной реформе. И Соединенные Штаты на Кавказе вели себя как имперский центр, который, кстати, впервые тактически проиграл Евросоюзу. Вот что сейчас происходит на Кавказе и в рамках чего необходимо рассматривать ситуацию вокруг Черноморского флота РФ на территории Украины”, - пояснил свое мнение А.ЕРМОЛАЕВ.

Он также отметил, что попытки построить на принципах нынешней недореформированной России сверхгосударство привели к тем ошибкам, которые сегодня происходят на Кавказе. “Да, Россия завоевала симпатии малых народов, но она и проиграла грузинскому национализму”, - считает эксперт.