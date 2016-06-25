Украина может потерять несколько месяцев в решении безвизового вопроса из-за Brexit - Геращенко

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Повлияет ли Brexit на получении безвиза? На мой взгляд, да. В первую очередь потому, что сейчас все европейские структуры и институты сосредоточены на его результатах и все другие вопросы временно отошли на второй план", - написала она в субботу в Facebook.

"Поэтому мы потеряем несколько недель или месяцев из-за внутренних процедур рассмотрения безвизового вопроса в Европарламенте и других учреждениях", - считает Геращенко.

Читайте такжеУкраина готовит "жесткую реакцию" на планы ПАСЕ вернуть делегацию РФ - Геращенко

Однако она выразила надежду, что в профильных комитетах Европарламента "украинский кейс рассмотрят на этой сессии или в начале следующей и потом сразу вынесут вопрос в сессионный зал".

"Мы это и делаем, кстати, на этой неделе наши депутаты встречались с европейскими и докладчиком по украинскому кейсу, говорили о прохождении вопроса в Европарламенте, комитетах и зале. Коллеги заверили, что все будет идти по процедуре, без проволочек", - добавила первый вице-спикер.

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.