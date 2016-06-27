Brexit может на месяц отложить обсуждение безвизового режима для Украины - Климкин

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью одному из украинских телеканалов, передает ТСН.

"Я считаю, что в краткосрочной перспективе влияния на важные для нас вещи не будет. Безусловно, это может на месяц отложить дискуссию о безвизовом режиме. Вот сейчас Европейский парламент должен был утвердить механизмы реагирования на миграционные риски, все ожидали, что они будут приняты в течение ближайших двух-трех дней. Сейчас, конечно, все будут говорить только о Brexit. Таким образом, это может на несколько недель задержать, но фундаментальной задержки не будет, не надо говорить, что это (предоставление Украине безвизового режима - ред) переносится на следующий год", – заявил руководитель МИД.

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Но он добавил, что ЕС не будет отказываться от своих политических обещаний, данных Украине, в частности – от полной имплементации Соглашения о ассоциации.

Заметим, что по словам Климкина, он до последнего рассчитывал на другой результат голосования на британском плебисците.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявлял, что результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) не повлияют на решение Евросоюза о безвизовом режиме для Украины. Министр напомнил, что единственным условием предоставления Украине безвизового режима является выполнение всех требований Евросоюза.