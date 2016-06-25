Климкин разочарован декларацией ПАСЕ о необходимости возобновить диалог с РФ
Глава МИД Украины Павел Климкин разочарован декларацией ПАСЕ о необходимости отменить санкции и возобновить диалог с РФ.
Об этом говорится в его заявлении на странице МИД в Facebook.
"Чрезвычайно удивлен и разочарован сегодняшней Декларацией Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы. Заявляя о приверженности демократии и диалогу, сегодня этот руководящий орган Ассамблеи своим решением поставил их под сомнение", - заявил он.
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Климкин отметил, что ПАСЕ применила санкции к российской делегации в ответ на агрессию РФ на Донбассе и оккупацию Крыма.
"России был выдвинут четкий перечень требований и определены условия, при которых санкционное решение может быть пересмотрено. Выполнила ли Россия эти требования? Нет. Признала ли Россия свои ошибки? Снова нет", - подчеркнул министр.
Климкин также добавил, что Россия "продолжает показательно игнорировать призывы международного сообщества прекратить агрессию против Украины".
Глава МИД заявил, что призыв Бюро ПАСЕ отменить санкции и возобновить диалог с РФ, "подрывает авторитет всей Ассамблеи".
"Дальнейшие уступки агрессору и окупанту будут худшим сигналом для международного сообщества и будут означать, что Россия, как и любое другое государство, отныне могут свободно и безнаказанно нарушать основополагающие принципы Совета Европы", - считает Климкин.
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По его словам, "организация, стоящая на защите прав человека, демократии и верховенства права, не может себе позволить перейти эту грань".
Как сообщал УНИАН, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило «найти средства, чтобы держать открытыми каналы связи с российским парламентом и изучить все возможности для диалога».
Отмечается, что тот факт, что в течение двух лет подряд парламентарии от одного из государств-членов СЕ - Российской Федерации - не принимали участия в работе ассамблеи, «ограничивает возможности ассамблеи представлять богатый плюрализм мнений со всей Европы».