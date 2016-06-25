Сытник: новые дела НАБУ не понравятся депутатам от "Народного фронта"

Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель НАБ Артем Сытник, передает РБК-Украина.

"Депутаты начинают кричать именно тогда, когда начинают трогать самые больные темы - газовую сферу. На подходе ряд дел, и я уверен, что "Народный фронт" будет еще больше кричать, как только по этим делам будут приниматься соответствующие решения. Возможно, сейчас они действуют на упреждение", - сообщил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в ГПУ представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. На следующий день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий лично принес в парламент представление. При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что нардеп 14 июня вылетел в Ниццу для празднования своего дня рождения. В ГПУ отметили, что в случае невозврата Онищенко в Украину к нему будет применен механизм заочного осуждения и экстрадиции.

Онищенко подозревают в присвоении государственного имущества. В деле фигурирует сумма в размере 3 млрд грн