Есть ли жизнь после Brexit

Рискованная авантюра премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона с референдумом о выходе из Евросоюза закончилась оглушительной катастрофой для его инициатора, вынужденного подать в отставку после объявления результатов голосования.

Последствия Brexit для граждан Британии и для Евросоюза также могут быстро принять черты трагедии. Драматическое падение фунта, евро, нефти и других активов на мировых площадках указывает на то, как рынки могут реагировать на образовавшуюся после референдума атмосферу неопределенности. А в связи с тем, что ни инициаторы референдума, ни его противники, ни чиновники в Брюсселе не знают, как действовать дальше, то эта неопределенность может иметь затяжной характер.

А деньги, как знают многие, не любят такой неопределенности. Поэтому с большой вероятностью эксперты предрекают углубление экономических проблем второй по величине экономике Европы - Британии и Евросоюза в ближайшие месяцы, если не годы.

Что касается Британии, то в январе-апреле мы продали им наших товаров на 120 миллионов долларов, а купили на 246 миллионов.

Эти проблемы неизбежно зацепят и Украину, которая только за четыре первых месяца 2016 года экспортировала товаров в страны ЕС на 4,3 млрд долларов (что составило долю 40% в общем объеме украинского экспорта) и импортировала товаров на 5,2 млрд долларов (доля 44,8% в общем объеме импорта). Что касается Британии, то в январе-апреле мы продали им наших товаров на 120 млн долларов, а купили на 246 млн. При этом, если общий товарооборот с ЕС у нас вырос, то объемы торговли с Туманным Альбионом сократились.

Какое же экономическое будущее ожидает Европу и Британию после референдума? Юристы утверждают, что выбор опций у Брюсселя и будущего правительства Британии невелик. В первую очередь, Британия может последовать примеру Норвегии и вместо Евросоюза стать членом Европейской Экономической Зоны. Это позволит британцам сохранить доступ на единый европейский рынок, но будет требовать продолжение взносов в бюджет ЕС. Как участник этой Зоны Британия должна будет подчиняться требованиям и правилам ЕС, включая требование по свободному перемещению рабочей силы.

Очевидно, что антиэмигрантская риторика инициаторов прошедшего 23 июня референдума не позволит новым руководителям в Лондоне в ближайшие годы пойти на такой вариант. Меленькие британцы, хотя и понимают, что их страна львиную часть своей продукции продает именно на европейском рынке, а посему должны быть заинтересованы в сохранении своих экономических связей, скорее всего, не позволят пойти на вопиющую «зраду» партийных вождей.

Вторым вариантом является заключение с Брюсселем соглашения по примеру Канады и ЕС. Но проблема в том, что такое соглашение не покрывает всей номенклатуры торговли, не снимает многих тарифных барьеров, а также не распространяется на финансовые сервисы. Особой остроты проблема приобретает с пониманием того, что для заключения такого соглашения потребуется годы переговоров.

Одним из очевидных последствий Brexit может быть переезд из Лондона на материк штаб-квартиры Европейского банка реконструкции и развития.

Есть еще один вариант - заключить соглашения с Евросоюзом по примеру США, Китая и Индии, основываясь на принципах Всемирной торговой организации. Но и в этом случае участникам длительных переговоров придется договариваться по большому объему проблем с малой возможной выгодой для старой доброй Англии. И вновь эти договоренности не будут распространяться на регулирование предоставления финансовых услуг, что особенно важно для Лондонского Сити, который может потерять статус финансового центра мира и Европы.

Кстати, одним из очевидных последствий Brexit может быть переезд из Лондона на материк штаб-квартиры Европейского банка реконструкции и развития.

Вариантов действий при исходе британцев из матушки-Европы мало и все они имеют малую экономическую привлекательность для Британии. И можно не сомневаться, что возникающие с выходом из Союза одной из крупнейших экономик мира проблемы займут внимание европейцев на ближайшие много лет.

Для экономического развития Украины, кстати, так же вреда будет больше, чем пользы. Разве что закончится бесконечный спор по соглашению «открытое небо» с ЕС, которое блокировалось из-за спора Британии и Испании по британскому анклаву Гибралтар. Но это, не правда ли, слабое утешение?

Будем надеяться, что эмоциональная реакция британцев на сложные проблемы современности и, в первую очередь, европейский эмиграционный кризис станет наглядным примером жителям нашего континента, что хлопок закрывающейся дверью – не всегда лучший выход.

Юрий Куликов