«Гора родила смешную мышь» - у Ющенко отреагировали на заявление БЮТ

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК считает, что заявление фракции БЮТ по поводу ситуации в Грузии свидетельствует об отсутствии государственнической позиции у этой политической силы.

«Форма и содержание обнародованного заявления фракции Блока Юлии Тимошенко вызывают удивление и разочарование», - заявил А.ГОНЧАРУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Как говорили давние римляне, «Гора родила смешную мышь». Официальная реакция БЮТ опоздала по меньшей мере на неделю - и оказалась разочарованием для тех, кто ожидал четкой и принципиальной государственнической позиции. Вызывает удивление поддержка одной из самых многочисленных фракций украинского парламента недальновидной позиции правительства. Такое заявление не могли делать политики, которые претендуют на статус государственных деятелей большой европейской страны», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

По его словам, политики, которые претендуют на статус государственных деятелей, не могут не понимать, что передвижение танковых колонн и бомбардировки территории одного члена СНГ другим членом СНГ - это вопрос не локального конфликта вокруг Южной Осетии, это вопрос кардинального изменения подходов к взаимодействию между государствами бывшего СССР.

«Ничего не делать и надеяться, что «наша хата скраю», а тем более рассчитывать на какие-то частные договоренности с лидерами соседних государств - это наихудший вариант реагирования на ситуацию. Украинская история уже неоднократно доказывала - подобная позиция несет опасность украинскому государству», - отметил А.ГОНЧАРУК.

Он выразил обеспокоенность тем, как далеко может зайти руководство политической силы, которое «для обеспечения собственных корпоративных интересов» даже избегает публично поддержать принципы, ключевые для интересов Украины. В частности, в заявлении БЮТ нет ни слова о сохранении территориальной целостности Грузии, добавил он.

«Следует четко понимать, что вне зависимости от тональности наших заявлений, слов или действий ситуация в Грузии является прямым вызовом коллективной системе безопасности, о чем неоднократно говорил Президент Украины. Это вызов Украине, ее обществу, ее гражданам, ее политикам», - подчеркнул представитель Секретариата Президента.

По его словам, призывы к парламенту чего-то не допустить во внешней политике подходят скорее оппозиционным депутатам, а не фракции, лидером которой является премьер-министр Украины. «Хотелось бы спросить, что конкретно сделало правительство для ускорения переговоров по демаркации украинской границы, для усиления боеспособности наших Вооруженных сил, для нормирования пребывания ЧФ РФ в Украине?», - отметил он.

В то же время он признал, что нужно воздать должное усилиям правительства, которое “по поручению Президента Украины приобщилось к эвакуации украинских граждан из зоны конфликта и организовало доставку гуманитарной помощи нуждающимся».

«БЮТ так и не продемонстрировал - ни делом, ни хотя бы словом, - осознание того, что уже давно следует прекратить бесплодные и деморализующие дискуссии относительно «формирования четкой, прозрачной и понятной для мирового сообщества внешней политики нашего государства», которые нам снова предлагают вести.

Внешнеполитический курс Украины уже давно сформирован: интеграция с европейскими и евроатлантическими институтами. Ситуация на Кавказе лишний раз иллюстрирует безальтернативность этого курса для государства и общества. Его следует лишь реализовать. Время дискуссий сегодня уже точно прошло», - подытожил А.ГОНЧ АРУК.

Как сообщал УНИАН, 15 августа фракция БЮТ обнародовала заявление по поводу обострения ситуации в Южной Осетии, в которой, в частности, отмечается, что парламент Украины должен сделать все возможно, чтобы наше государство не было втянуто в конфликт на стороне ни одной из сторон.

Фракция БЮТ отмечает необходимость немедленного прекращения каких-либо попыток силовыми методами разрешить конфликтную ситуацию в Южной Осетии. Последующая эскалация вооруженного противостояния, которое уже вышло за все рамки международного правового поля, может привести к нарушению баланса коллективной безопасности не только в отдельном регионе, но и во всем мире, говорится в заявлении.

По убеждению фракции БЮТ, конфликт в Южной Осетии должен расцениваться украинским политикумом не как очередной повод для взаимных обвинений своих оппонентов, раскола общества, а как консолидирующий стержень формирования четкой, прозрачной и понятной для мирового сообщества внешней политики нашего государства.

В заявлении отмечается, что фракция БЮТ полностью поддерживает действенную позицию правительства, которое без излишних пиар-мероприятий четко обеспечило эвакуацию украинских граждан из зоны конфликта и доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

В то же время фракция БЮТ считает “недопустимым и безответственным произнесение определенных, безграмотных по содержанию заявлений отдельными политиками и чиновниками Секретариата Президента, которые пытаются делать пиар на крови погибших людей и на трагедиях народов, проживающих в зоне конфликта».