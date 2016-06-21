Байден: успешная борьба Украины с коррупцией лишит Россию инструмента внешнеполитического влияния

Об этом вице-президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в американском аналитическом учреждении Центр новой американской безопасности (CNAS), передает Голос Америки.

«По России наш подход, при условии его правильной имплементации, отмечается сложной смесью продвинутого сдерживания, стратегической стабильности и, конечно, необходимого сотрудничества», - отметил Байден, приравняв подход США к отношениям с Россией к тому, как Вашингтон подходит к отношениям с Китаем.

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«Вместе с нашими партнерами и союзниками, в частности в Европе, мы заставили Россию реально заплатить за ее абсолютную, открытую агрессию в отношении Украины. Россия должна выполнить свои обязательства относительно Минских соглашений. От этого нельзя отступить. Санкции должны оставаться в силе до выполнения Минских соглашений», - сказал вице-президент США.

Байден также отметил помощь, которую Украина получает от США для внедрения важных реформ и искоренения коррупции.

«Это нелегко. Всеохватывающая коррупция во всех тех в кавычках "бывших советских республиках". Но заставляя их, даже не так ...принуждая их, даже убеждая их - и все происходит именно в таком порядке - нам удается лишить Россию значительного инструмента внешней политики, которым она столь успешно пользовалась», - отметил Байден.

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Слова Байдена относительно Украины прозвучали через несколько дней после завершения визита в США премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в ходе которого состоялась встреча украинского премьера с вице-президентом США.

В целом речь Байдена касалась главных международных вызовов и возможностей, которые унаследует следующая президентская администрация США. В ходе речи Байден раскритиковал некоторые из лозунгов и заявлений предвыборной кампании миллиардера Дональда Трампа. При этом имя политика не упоминалось.