Путин заявил, что Россия "не держит зла" на Европу, и предложил ЕС пойти навстречу бизнесу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе Санкт-Петербургского экономического форума.

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«Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия», - сказал Путин.

«Мы помним, с чего всё началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнёрам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота», - заявил он.

По словам Путина, РФ заинтересована, чтобы европейцы подключились к проекту большого евразийского партнёрства.

«В этой связи приветствуем инициативу президента Казахстана о проведении консультаций между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Вчера мы обсуждали этот вопрос на встрече и с председателем Еврокомиссии», - добавил он.

Кроме того, Путин отметил, что в качестве первого встречного шага можно было бы возобновить диалог на техническом уровне между экспертами по широкому кругу вопросов. Это торговля, инвестиции, техрегулирование, таможенное администрирование.

«Таким образом, мы сможем наработать базу для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.