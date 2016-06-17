В Минобороны РФ заявили о формировании дивизии в Ростовской области

Как сообщили УНИАН в Минобороны РФ, «на полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово Министерство обороны планирует разместить вновь создаваемую 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию. Планируется, что боевая подготовка личного состава начнётся на полигоне уже через несколько месяцев».

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Отмечается, что для эффективной подготовки военнослужащих вновь создаваемого соединения с нуля строится Кадамовский полигон, который обещает стать одним из самых современных в РФ. «На нем можно будет выполнять большой комплекс практических упражнений на военной технике, заниматься тактической подготовкой с отработкой вождения в экстремальных условиях», - говорится в сообщении.

Планируется, что полигон дивизии оборудуют инновационными системами управления боевой подготовкой. Учения и тренировки солдат и офицеров будут проходить на стрельбищах с дистанционным управлением различных, передвигающихся и разных по форме мишеней, что позволит моделировать реальные боевые ситуации и сценарии общевойскового боя в условиях лесополосы, открытой местности, городских улиц и районов. Оценивать эффективность учений будет специальная компьютерная программа.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.