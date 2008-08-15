"Состояние души" донецких депутатов велело осудить "агрессию Грузии"

Внеочередная сессия Донецкого городского совета 14 августа приняла решение «осудить агрессию правящего режима Грузии в отношении народа Южной Осетии».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета, в решении сессии говорится: «Обсудив ситуацию, сложившуюся в Южной Осетии, с целью оказания помощи ее жителям, пострадавшим во время военной агрессии, руководствуясь ст.ст. 10,26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", городской совет решил осудить агрессию правящего режима Грузии в отношении народа Южной Осетии».

Кроме того, сессия поручила секретарю городского совета Николаю ЛЕВЧЕНКО совместно с Постоянной комиссией по международным связям, делам культуры, религии и спорта «обеспечить установление диалога с руководством города Цхинвали с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим во время военной агрессии».

Комментируя принятое сессией решение, Н.ЛЕВЧЕНКО заявил: «Мы не политический орган, мы представляем местное самоуправление, поэтому такое решение - это наше внутреннее состояние души».

По его словам, «были разные предложения по степени оценки событий, однако это решение поддержали все присутствующие депутаты».

Н.ЛЕВЧЕНКО также отметил, что «мы, как представители Донецка, свяжемся с руководством Цхинвали и уточним, какую помощь мы сможем оказать пострадавшим». «Возможно, мы примем детей на отдых, возможно, это будут медикаменты, продукты, какие-то вещи», - заключил секретарь горсовета.

Журналисты на сессию горсовета приглашены не были.