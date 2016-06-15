Генсек НАТО снова призвал Россию вывести свои войска из Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе по завершению заседания Комиссия Украина-НАТО на уровне министров обороны.

"Мы остаемся преданными нашей поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказал Столтенберг.

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"Мы продолжаем призывать Россию прекратить дестабилизацию Украины. Россия должна прекратить поддерживать боевиков и вывести свои войска и военное оборудование с украинской территории", - заявил он.

По словам Столтенберга, Россия продолжает "поддерживать сепаратистов разными путями - оказывает материальную помощь оборудованием, оружием и разного рода советами и помощью".

"Также вдоль украинской границы расположено большое количество войск, и они продолжают оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины. Это причина почему мы будем продолжать призывать Россию полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул генсек.

Кроме того, по его словам, Россия также продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму, который является частью Украины, что является нарушением территориальной целостности Украины".

"Союзники не признали и не признают незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, Столтенберг подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным путем для мирного урегулирования.